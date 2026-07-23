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Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России

При этом транзит через территорию республики в другие государства — члены ЕС ограничиваться не будет.

ВИЛЬНЮС, 23 июля. /ТАСС/. Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и некоторых других товаров. Сейм (парламент) балтийской республики принял решение об этом в порядке особой срочности.

Как сообщил портал национального гостелерадио lsm, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8 законодателей.

«Теперь МИД сможет незамедлительно составить и представить правительству список запрещенных к импорту товаров», — сказала на заседании министр иностранных дел Байба Браже. Она считает, что предусмотренное регулирование позволит кабину гибко оценивать эффективность запрета и при необходимости корректировать его с учетом ситуации.

Запрет будет распространяться как на прямой импорт из РФ и Белоруссии, так и на импорт товаров российского и белорусского происхождения из третьих стран. При этом транзит через территорию Латвии в другие государства — члены ЕС ограничиваться не будет.

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