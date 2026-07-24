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Проблемы с топливом и аэропортом снижают спрос на отдых в Сочи

АТОР: Спрос на отдых в Сочи упал на 20%, в то время как популярность Анапы выросла на 30%

Источник: Комсомольская правда

Высокие цены, топливный кризис и ограничения в работе аэропорта негативно сказались на туристическом потоке в Сочи. При этом Анапа демонстрирует уверенный рост: число туристов здесь увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос на курортах Краснодарского края распределился неравномерно. Если в Анапе наблюдается впечатляющий рост на 30% относительно прошлого, довольно сложного года, то в Сочи спрос снизился на 10−20% как в сегменте организованных туров, так и среди самостоятельных путешественников. Основные причины — высокая стоимость отдыха и периодические закрытия аэропорта. Кроме того, на планы туристов повлиял дефицит топлива в начале сезона. Хотя сейчас ситуация с бензином стабилизируется, июньский кризис уже успел отразиться на статистике», — пояснила Ломидзе.

Ранее в АТОР также отмечали снижение турпотока в Крым из-за проблем с топливом, из-за чего часть путешественников выбирает в качестве альтернативы Анапу и Геленджик. По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, после ликвидации последствий разлива мазута на побережье Краснодарского края к отдыху в регионе начали возвращаться и те, кто ранее воздержался от поездок.

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