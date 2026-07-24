Проблемы с топливом и аэропортом снижают спрос на отдых в Сочи

«Спрос на курортах Краснодарского края распределился неравномерно. Если в Анапе наблюдается впечатляющий рост на 30% относительно прошлого, довольно сложного года, то в Сочи спрос снизился на 10−20% как в сегменте организованных туров, так и среди самостоятельных путешественников. Основные причины — высокая стоимость отдыха и периодические закрытия аэропорта. Кроме того, на планы туристов повлиял дефицит топлива в начале сезона. Хотя сейчас ситуация с бензином стабилизируется, июньский кризис уже успел отразиться на статистике», — пояснила Ломидзе.