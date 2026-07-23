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США внесли в санкционные списки по Кубе девять компаний и два физлица

Рестрикции к четырем организациям применены за попытки обхода введенных ранее санкций, еще две компании и два физлица, по версии американской стороны, причастны к эксплуатации медицинских работников.

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. США расширили санкционные списки по Кубе, внеся в них девять компаний и два физических лица. Соответствующее уведомление размещено на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как утверждается в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, рестрикции к четырем компаниям применены за попытки обхода введенных ранее санкций. Три компании попали в американские санкционные списки за работу в энергетическом секторе островного государства. Еще две компании и два физлица, по версии американской стороны, причастны к эксплуатации медицинских работников.

При этом Минфин США выдал генеральные лицензии, позволяющие до 22 августа проведение операций, необходимых для сворачивания деятельности, а также для отчуждения или передачи долговых обязательств действующей на Кубе инвестиционной компании CEIBA Investments Limited, включенной в санкционные списки. Кроме того, американские власти выдали генеральную лицензию, позволяющую лицам, включенным в санкционные списки, проведение финансовых операций, необходимых для деятельности дипломатических или консульских представительств третьих стран, расположенных на территории Кубы.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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