США внесли в санкционные списки по Кубе девять компаний и два физлица

Как утверждается в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, рестрикции к четырем компаниям применены за попытки обхода введенных ранее санкций. Три компании попали в американские санкционные списки за работу в энергетическом секторе островного государства. Еще две компании и два физлица, по версии американской стороны, причастны к эксплуатации медицинских работников.
При этом Минфин США выдал генеральные лицензии, позволяющие до 22 августа проведение операций, необходимых для сворачивания деятельности, а также для отчуждения или передачи долговых обязательств действующей на Кубе инвестиционной компании CEIBA Investments Limited, включенной в санкционные списки. Кроме того, американские власти выдали генеральную лицензию, позволяющую лицам, включенным в санкционные списки, проведение финансовых операций, необходимых для деятельности дипломатических или консульских представительств третьих стран, расположенных на территории Кубы.
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.