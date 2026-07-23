США внесли в санкционные списки по Кубе девять компаний и два физлица

При этом Минфин США выдал генеральные лицензии, позволяющие до 22 августа проведение операций, необходимых для сворачивания деятельности, а также для отчуждения или передачи долговых обязательств действующей на Кубе инвестиционной компании CEIBA Investments Limited, включенной в санкционные списки. Кроме того, американские власти выдали генеральную лицензию, позволяющую лицам, включенным в санкционные списки, проведение финансовых операций, необходимых для деятельности дипломатических или консульских представительств третьих стран, расположенных на территории Кубы.