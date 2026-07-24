«Страна»: на Украине фермеры бьют тревогу из-за резкого падения цен на зерно

Поскольку иностранные торговые суда стали опасаться заходить в украинские морские порты, на внутреннем рынке возник переизбыток зерна, что повлекло за собой демпинг в агросфере. Фермеры жалуются, что цены упали до 3 тыс. гривен (около $66) за тонну пшеницы и дороже никто покупать ее не хочет. Ряд компаний приостанавливают работу и переходят на режим жесткой экономии.