«Страна»: на Украине фермеры бьют тревогу из-за резкого падения цен на зерно

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинские фермеры бьют тревогу из-за резкого падения цен на зерно на фоне ситуации в украинских портах. Об этом сообщает издание «Страна».
Поскольку иностранные торговые суда стали опасаться заходить в украинские морские порты, на внутреннем рынке возник переизбыток зерна, что повлекло за собой демпинг в агросфере. Фермеры жалуются, что цены упали до 3 тыс. гривен (около $66) за тонну пшеницы и дороже никто покупать ее не хочет. Ряд компаний приостанавливают работу и переходят на режим жесткой экономии.
В Минобороны РФ ранее сообщали о нанесении ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов ВСУ. Накануне датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск (Одесская область) из-за рисков. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что заход грузовых судов в морские порты страны приостановлен с 22 июля по решению перевозчиков. Согласно данным администрации морских портов Украины, с которыми ознакомился ТАСС, заход судов в украинские порты Одесса, Черноморск и Южный (так называемый регион Большой Одессы) полностью остановлен.