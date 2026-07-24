Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 24 июля перед выходными

Национальный бан скорректировал курсы валют на 24 июля, пятницу. В частности, перед выходными стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 24 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8853 белорусского рубля, 1 евро — 3,2928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6854 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в четверг, 23 июля, курс доллара был уменьшен, также как и курс евро, а курс российского рубля на пятницу, 25 июля, подрос. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0056 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0041 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0012 белрубля.
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