Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 24 июля перед выходными

Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро и увеличил курс российского рубля на 24 июля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный бан скорректировал курсы валют на 24 июля, пятницу. В частности, перед выходными стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На пятницу, 24 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8853 белорусского рубля, 1 евро — 3,2928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6854 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые действовали в четверг, 23 июля, курс доллара был уменьшен, также как и курс евро, а курс российского рубля на пятницу, 25 июля, подрос. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0056 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0041 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0012 белрубля.

Тем временем в Минске пенсионерка сдала в милицию инкассатора казино — вот какие суммы фигурируют.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше