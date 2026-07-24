ЦБ может понизить ключевую ставку на 0,5 п.п

«Я думаю, что на ближайшем заседании Совета директоров будет продолжен взятый ранее курс на снижение ключевой ставки. С учётом озвученных сигналов на прошлом заседании я допускаю среди потенциальных сценариев возможность сохранения, но исключаю возможность повышения. Предполагаю, что в рамках обсуждения шага снижения на столе будет большая палитра таких вариантов в диапазоне от 0,25 п.п. до 1,5 п.п. Вероятнее всего, с учётом актуальных социально-экономических тенденций конечным решением станет снижение на 0,5 п.п», — отметил Балынин.