ЦБ может понизить ключевую ставку на 0,5 п.п

Совет директоров Банка России проведет 24 июля заседание по ключевой ставке, которое многие называют одним из самых сложных за год. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии aif.ru спрогнозировал, как изменится ключевая ставка.
«Я думаю, что на ближайшем заседании Совета директоров будет продолжен взятый ранее курс на снижение ключевой ставки. С учётом озвученных сигналов на прошлом заседании я допускаю среди потенциальных сценариев возможность сохранения, но исключаю возможность повышения. Предполагаю, что в рамках обсуждения шага снижения на столе будет большая палитра таких вариантов в диапазоне от 0,25 п.п. до 1,5 п.п. Вероятнее всего, с учётом актуальных социально-экономических тенденций конечным решением станет снижение на 0,5 п.п», — отметил Балынин.
Экономист также не исключил, что ключевую ставку могут оставить без изменений или снизить на 0,75, 0,25 или 1−1,5 п.п., но данные варианты он назвал менее вероятными.
Напомним, что сейчас ключевая ставка составляет 14,25% годовых.
«Непосредственно прямого влияния на курс рубля ключевая ставка не оказывает. Банк России данный инструмент не использует для сглаживания курсовых колебаний», — добавил Балынин.
При этом эксперт считает, что снижение ключевой ставки позитивно отразится на снижение цен, так как повысится доступность привлечения производителями кредитов, а, соответственно, появятся возможности для расширения производства.
«Это, во-первых, обеспечивает экономию на постоянных издержках в расчёте на единицу продукции. А, во-вторых, разгоняет качество конкурентной борьбы за покупателя, что влияет дополнительно на замедление роста цен», — подытожил Балынин.