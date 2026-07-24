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Удар по автопрому: Mercedes-Benz рискует потерять рынок США

Mercedes‑Benz может лишиться возможности продавать автомобили в США.

Mercedes‑Benz может лишиться возможности продавать автомобили в США. Об этом пишет Bild, ссылаясь на законопроект, который ограничивает доступ на рынок для компаний с долей китайского капитала выше 15%.

По данным издания, документ предусматривает запрет на продажу автомобилей в США для производителей, у которых более 15% акций принадлежит структурам из Китая. В публикации отмечается, что последствия для Mercedes могут быть крайне серьёзными.

Bild уточняет, что около 10% акций концерна принадлежит китайскому холдингу BAIC. Ещё почти 10% контролирует основатель бренда Geely Ли Шуфу. США являются вторым по значимости рынком для Mercedes, и ограничения могут ударить по компании.

В материале также говорится, что под действие законопроекта могут попасть Volkswagen и BMW, поскольку они работают с китайскими поставщиками.

Ранее мы писали: Грузия рискует попасть под санкции из-за рекордного автоэкспорта в Иран.

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