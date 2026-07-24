Новые санкции ЕС не повлияют на торги на Мосбирже

«Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений. Главная задача Московской биржи — обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками», — отмечается в сообщении.