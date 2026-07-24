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Новые санкции ЕС не повлияют на торги на Мосбирже

Торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщила площадка.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, несмотря на введенные Евросоюзом санкции. Торги и расчеты будут проводиться без изменений, следует из сообщения площадки.

«Московская биржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений. Главная задача Московской биржи — обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками», — отмечается в сообщении.

Ранее ЕС в 21-м пакете санкций ввел ограничения против Московской биржи.

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