В России почти не осталось фальшивых долларов и евро

Количество фальшивых иностранных купюр в России упало до исторического минимума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.
Согласно данным Банка России, во втором квартале 2026 года была обнаружена 81 поддельная иностранная банкнота. Этот показатель стал минимальным за всю историю ведения подобной статистики. По сравнению со II кварталом прошлого года, количество фальшивок сократилось в четыре раза.
Предыдущий рекордный минимум был установлен в I квартале 2026 года, когда было выявлено 123 фальшивых иностранных банкноты.
Доллар США оказался самым популярным объектом подделки во II квартале (73 штуки), однако это рекордный минимум с 2010 года. К тому же, по сравнению с I кварталом, фальшивых долларов стало меньше в 1,5 раза.
Как ранее сообщал KP.RU, россияне стали в два раза чаще вкладываться в золото и серебро.