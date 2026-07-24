В России почти не осталось фальшивых долларов и евро

Согласно данным Банка России, во втором квартале 2026 года была обнаружена 81 поддельная иностранная банкнота. Этот показатель стал минимальным за всю историю ведения подобной статистики. По сравнению со II кварталом прошлого года, количество фальшивок сократилось в четыре раза.