Стало известно, как будет работать Мосбиржа после новых санкций ЕС

Ранее в рамках 21-го санкционного пакета Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Московской биржи. Под санкции ЕС также попали 170 компаний и 48 лиц. В Совете ЕС отметили, что в список рестрикций также вошел крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных санкций.