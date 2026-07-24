Московская биржа продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на санкции Евросоюза. Торги и расчетные операции проводятся без каких-либо изменений. Об этом сообщил источник площадки.
«Главная задача Московской биржи — обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками», — отметил источник.
Ранее в рамках 21-го санкционного пакета Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Московской биржи. Под санкции ЕС также попали 170 компаний и 48 лиц. В Совете ЕС отметили, что в список рестрикций также вошел крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных санкций.
Как неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, санкции Запада только подталкивают Россию к развитию своих технологий. Сами ограничительные меры больше вредят тем, кто их вводит.