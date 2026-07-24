Reuters: США введут новые пошлины против 60 стран

Как отмечает Reuters, из-под действия пошлин будет выведен перечень товаров, в том числе нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют американские пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, пошлины не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Пошлины в отношении стран, принявших, по мнению США, меры по борьбе с принудительным трудом, составят 10%, в отношении остальных государств — 12,5%.