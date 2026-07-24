ЕС включил в 21-й пакет антироссийских санкций 15 компаний из Китая

В черный список внесены три компании из Турции, три — из Киргизии, по две — из Казахстана и ОАЭ и одна — из Индии. ЕС обвиняет их в поддержке российской экономики и военной промышленности, или в содействии Москве в преодолении европейской санкционной блокады.
После вступления в силу нового санкционного пакета черный список ЕС для России вырос до 3,1 тыс. фигурантов, что является абсолютным рекордом в санкционной практике Евросоюза.
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