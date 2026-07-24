ЕС включил в 21-й пакет антироссийских санкций 15 компаний из Китая

В черный список внесены три компании из Турции, три — из Киргизии, по две — из Казахстана и ОАЭ и одна — из Индии. ЕС обвиняет их в поддержке российской экономики и военной промышленности, или в содействии Москве в преодолении европейской санкционной блокады.