Число фальшивых банкнот в РФ сократилось до исторического минимума

Наибольшее число подделок по-прежнему приходится на доллары США — за отчетный период выявлены 73 такие купюры, что также стало самым низким показателем с начала ведения статистики в 2010 году. Кроме того, были обнаружены поддельные евро, китайские юани и британские фунты стерлингов, причем фальшивые фунты впервые выявлены в России с 2024 года.