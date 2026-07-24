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Число фальшивых банкнот в РФ сократилось до исторического минимума

В России рекордно сократилось число фальшивых иностранных банкнот.

Источник: Аргументы и факты

Во втором квартале 2026 года Банк России выявил минимальное за всю историю наблюдений количество поддельных иностранных банкнот. По данным регулятора, за этот период было обнаружено 81 фальшивая купюра, что стало новым рекордно низким показателем.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных подделок сократилось примерно в четыре раза. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован кварталом ранее, когда специалисты обнаружили 123 фальшивые иностранные банкноты.

Наибольшее число подделок по-прежнему приходится на доллары США — за отчетный период выявлены 73 такие купюры, что также стало самым низким показателем с начала ведения статистики в 2010 году. Кроме того, были обнаружены поддельные евро, китайские юани и британские фунты стерлингов, причем фальшивые фунты впервые выявлены в России с 2024 года.

Ранее Центральный банк России объявил официальный курс доллара на 22 июля: он составил 78,554 рубля, что на 23,81 копейки превышает предыдущее значение.

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