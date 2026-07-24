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Новые тарифы США на российские товары вступят в силу 24 июля

США ввели импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России.

США ввели импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Об этом следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре правительства США. Новые тарифы начнут действовать 24 июля.

В реестре указано, что Россия включена в перечень стран, для которых применяется ставка 12,5%. Тарифы вступят в силу 24 июля в 00:01 по времени восточного побережья США, что соответствует 07:01 мск.

Для продукции, которая к моменту введения пошлины уже находится в пути, предусмотрен переходный период. На такие товары новые правила начнут распространяться с 28 июля.

Документ фиксирует очередное ужесточение торгового режима в отношении российских поставок, расширяя перечень ограничительных мер, действующих на американском рынке.

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