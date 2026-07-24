Хабаровская компания в 2027 году запустит производство промышленного освещения

Почти все оборудование размещается в основном производственном цехе, который в этом году расширили до 400 квадратных метров. Так, если в 2025 году объемы выпуска продукции компании достигали порядка 2,5 тысячи единиц в месяц, то за первые полгода 2026-го показатель составил 2,7 тысячи единиц ежемесячно.