Хабаровская компания в 2027 году запустит производство промышленного освещения

Участник бренда «Сделано в Хабаровском крае» компания ООО «СДК» начнет производство систем освещения для промышленных предприятий в 2027 году. Расширить линейку выпускаемой продукции предприятию помогут региональные и федеральные меры поддержки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— ООО «СДК» — микропредприятие, являющееся одним из поставщиков дорожных знаков на рынке Дальневосточного федерального округа. Также компания производит опоры для дорожных знаков, таблички, вывески, указатели и другие изделия по чертежам заказчика, — рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Одной из первых мер поддержки, которую губернатор региона Дмитрий Демешин поручил оказать предприятию, стало финансирование через фонд развития промышленности. Кроме того, компания получит анализ экономических рынков для последующего расширения.
В правительстве отметили, что благодаря поддержке ООО «СДК» станет первым на Дальнем Востоке предприятием, выпускающим промышленные светильники. Однако компания планирует производить не только их, но также колесоотбойники для детских площадок, емкости для кондиционеров и многое другое.
Для улучшения качества продукции и увеличения производственных мощностей предприятие приобрело новое оборудование: лазерные станки, прессы, аппараты лазерной сварки, станки для печати.
— На своем оборудовании мы уже можем начать изготавливать светильники для промышленных предприятий. Осталось разработать электронику и приобрести компоненты. Скоро мы также должны получить сварочный робот. Это позволит ускорить процесс изготовления продукции, — рассказал генеральный директор ООО «СДК» Александр Кутенков.
Почти все оборудование размещается в основном производственном цехе, который в этом году расширили до 400 квадратных метров. Так, если в 2025 году объемы выпуска продукции компании достигали порядка 2,5 тысячи единиц в месяц, то за первые полгода 2026-го показатель составил 2,7 тысячи единиц ежемесячно.