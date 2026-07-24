В Грузии сообщили о восстановлении подачи электричества

«Сегодня, примерно в 00:10 (четверг 23:10 мск — прим. ТАСС) подача электроэнергии аварийно прервалась в масштабах страны. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подача электроэнергии пользователям поэтапно полностью восстановится в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.