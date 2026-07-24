В Грузии сообщили о восстановлении подачи электричества

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Подача электроэнергии поэтапно возвращается в Грузии после масштабного отключения. Об этом говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.
«Сегодня, примерно в 00:10 (четверг 23:10 мск — прим. ТАСС) подача электроэнергии аварийно прервалась в масштабах страны. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подача электроэнергии пользователям поэтапно полностью восстановится в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.
Подача электричества восстановилась в большинстве районов Тбилиси. Как сообщается, специалисты занимаются установлением причин аварии.
В ночь на пятницу в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Был обесточен Тбилиси и многие другие города.