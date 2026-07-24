«Известия»: банки почти в полтора раза реже стали идти на уступки заемщикам

При этом во II квартале банки стали значительно чаще списывать штрафы по проблемным кредитам: доля таких случаев с мая по июнь выросла более чем в пять раз и достигла трети всех послаблений. Одновременно число случаев, когда кредиторы прощали проценты по долгу или снижали размер ежемесячных платежей, сократилось на 32% и 53% соответственно.