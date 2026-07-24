«Известия»: банки почти в полтора раза реже стали идти на уступки заемщикам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские банки стали реже смягчать условия по кредитам для заемщиков с финансовыми трудностями. Во II квартале 2026 года кредиторы предоставили 490 тыс. послаблений по ссудам, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».
Как отмечается, наиболее заметное сокращение пришлось на сегмент потребительских кредитов: число уступок по ним снизилось на 43%, до 322,7 тыс. случаев. При этом по ипотеке, автокредитам и кредитным картам количество послаблений выросло на 18−36%, однако на эти виды займов приходится лишь около четверти всех случаев изменения условий кредитования, следует из данных.
Чаще всего в мае 2026 года банки переносили дату очередного платежа (40,6% всех уступок), прощали штрафы и неустойки (в среднем 35%) или временно прекращали начисление процентов (средняя доля 21,5%). Реже применялись замена залога (средняя доля 2,3%) и временное снижение размера ежемесячного платежа (средняя доля 0,7%).
В ОКБ не приводят данные о количестве обращений заемщиков за такими мерами поддержки, поэтому сделать вывод о динамике спроса на послабления невозможно.
При этом во II квартале банки стали значительно чаще списывать штрафы по проблемным кредитам: доля таких случаев с мая по июнь выросла более чем в пять раз и достигла трети всех послаблений. Одновременно число случаев, когда кредиторы прощали проценты по долгу или снижали размер ежемесячных платежей, сократилось на 32% и 53% соответственно.