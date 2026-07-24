Тарифы США: Мексика добилась сохранения льгот для своего экспорта

В коммюнике министерства отмечается, что новые уведомления США о пересмотре системы применения импортных тарифов не затронут поставки, соответствующие правилам Соглашения США, Мексики и Канады. Ведомство подчеркнуло, что около 85% экспорта продолжит проходить на американский рынок без пошлин.
Мексиканская сторона уточнила, что Вашингтон заменил тарифы, введённые ранее в отношении 60 стран по 122‑й статье торгового законодательства, на ставки по 301‑й статье, связанной с темой принудительного труда. Для Мексики предусмотрена ставка 10%, идентичная прежней, поэтому фактический режим применения пошлин остаётся прежним.
Третий раунд консультаций прошёл в Мехико с 21 по 23 июля. Переговоры, как сообщили в министерстве, были конструктивными и позволили продвинуться в обсуждении вопросов стали, алюминия, производных материалов и стратегических отраслей. Стороны также затронули укрепление цепочек создания стоимости и замещение импорта из Азии.
Следующий этап пересмотра условий USMCA запланирован на первую половину ноября.
Ранее Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что США вводят новые пошлины в размере 10−12,5% для 60 торговых партнёров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Эти тарифы заменят временные глобальные пошлины на импорт.
Ранее мы писали: Новые тарифы США на российские товары вступят в силу 24 июля.
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