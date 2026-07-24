Тарифы США: Мексика добилась сохранения льгот для своего экспорта

Третий раунд консультаций прошёл в Мехико с 21 по 23 июля. Переговоры, как сообщили в министерстве, были конструктивными и позволили продвинуться в обсуждении вопросов стали, алюминия, производных материалов и стратегических отраслей. Стороны также затронули укрепление цепочек создания стоимости и замещение импорта из Азии.