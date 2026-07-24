В Хабаровском крае за первую половину 2026 года возвели 237 тыс. квадратов жилья

В Хабаровском крае за первую половину 2026 года возвели 237 тыс. кв. метров жилья, из них большая часть — 124 тыс. квадратов — приходится на индивидуальное жилищное строительство, а остальные 113 тыс. — многоквартирные дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работы, как отметили в министерстве строительства региона, ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.
— Региональным проектом «Жилье» Хабаровскому краю на 2026 год установлен план по вводу жилья — не менее 520 тыс. кв. метров. Эта же цифра зафиксирована в соглашении с Минстроем России. Таким образом, годовой показатель по вводу жилья достигнут на 45,6%, — подчеркнули в профильном ведомстве.
При этом значительная часть строительных работ проводится в краевой столице — здесь возводят не только МКД, но и необходимую социальную инфраструктуру. Высокие темпы и объемы строительства также зафиксированы в Хабаровском районе, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Амурске.
В Минстрое Хабаровского края добавили, что жители региона довольны представленным многообразием планировок и цен на сданное или строящееся жилье.
— Купила квартиру в прошлом году в северном микрорайоне Хабаровска. Когда делаешь такую крупную покупку, учитываешь все: стоимость, расположение в городе, планировку, этаж, количество квадратных метров. Благодаря поддержке президента строительство развивается, можно взять доступную ипотеку, и у людей всегда есть выбор, что и где купить, — сказала хабаровчанка Татьяна Слободчук.
На сегодняшний день край занимает 6 место среди других дальневосточных субъектов по средним ценам за один квадратный метр. По итогам 2025 года стоимость квадрата первички составила 164 тыс. рублей.