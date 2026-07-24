В Хабаровском крае за первую половину 2026 года возвели 237 тыс. квадратов жилья

— Купила квартиру в прошлом году в северном микрорайоне Хабаровска. Когда делаешь такую крупную покупку, учитываешь все: стоимость, расположение в городе, планировку, этаж, количество квадратных метров. Благодаря поддержке президента строительство развивается, можно взять доступную ипотеку, и у людей всегда есть выбор, что и где купить, — сказала хабаровчанка Татьяна Слободчук.