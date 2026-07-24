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В Москве и Петербурге ввели ограничения для аэропортов

Для московского аэропорта Шереметьево ввели частичные ограничения — он отправляет и принимает самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково был закрыт полностью. Такие же ограничения в начале ночи ввели в псковском аэропорту.

Для московского аэропорта Шереметьево ввели частичные ограничения — он отправляет и принимает самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково был закрыт полностью. Такие же ограничения в начале ночи ввели в псковском аэропорту.

В Росавиации сообщили, что меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов. Обычно в России такие меры вводят из-за опасности налетов БПЛА.

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