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Студенты помогают аграриям Приморья в уборке урожая

Приморские сельхозпроизводители начали уборку ранних зерновых культур. На полях им помогают студенты и выпускники агропромышленных колледжей. Обучиться востребованной профессии можно в образовательных учреждениях края бесплатно.

Источник: министерство сельского хозяйства Приморского края

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, в этом году приморские аграрии раньше срока вышли в поля, и на сегодняшний день уже убрали почти тысячу гектаров ранних зерновых культур. В работе им помогают выпускники колледжей и студенты на практике.

«Одна из самых высоких урожайностей зерна по краю — в Уссурийске — 28 центнеров с гектара. В округе механизаторы Уссурийского агропромышленного колледжа под руководством опытных специалистов завершают уборку ячменя на площади 100 гектаров. Таким образом, они уже применяют полученные знания на практике в полях», — отметили в ведомстве.

На данный момент Уссурийский агропромышленный колледж ведет набор абитуриентов на бюджетной основе на профессии: агрономия, зоотехния, ветеринария, технология продуктов питания, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, фермер, повар, кондитер и другие востребованные в отрасли специальности. Обучиться этим профессиям можно в филиалах колледжа в Покровке Октябрьского округа и Камне-Рыболове Ханкайского округа.