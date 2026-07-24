Студенты помогают аграриям Приморья в уборке урожая

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, в этом году приморские аграрии раньше срока вышли в поля, и на сегодняшний день уже убрали почти тысячу гектаров ранних зерновых культур. В работе им помогают выпускники колледжей и студенты на практике.