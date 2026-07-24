В СФ отметили безопасность и надежность цифрового рубля

«В этом случае все деньги, которые будут храниться в цифровом рубле, что бы ни случилось с тем банком, где вы обслуживаетесь, они будут сохранены. Мне кажется, это очень важное замечание. Для наших граждан это один из поводов разделить денежные средства, которыми они обладают, например. Как многие раньше говорили: “Разложить в разные корзины”, — считает сенатор.