В СФ отметили безопасность и надежность цифрового рубля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Цифровой рубль является безопасным и надежным финансовым инструментом в том числе потому, что его эмитентом является Банк России. Средства в форме цифрового рубля учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческого банка, поэтому они сохраняются в полном объеме и остаются доступны гражданину даже в случае банкротства банка, отметил в интервью ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Сенатор напомнил, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты РФ наряду с наличными и безналичными деньгами.
«Почему эта валюта будет безопасной? Потому что эмитентом цифровых средств будет являться Центральный Банк Российской Федерации. Независимо от того, в каком банке у вас будут счета и что случится с банком, вы всегда останетесь со своими средствами», — объяснил сенатор.
Шейкин отметил, что сейчас максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. А с цифровым рублем, по его словам, ситуация обстоит иначе: поскольку такие деньги хранятся не на счете в коммерческом банке, а в специальном кошельке на платформе Банка России, за их сохранность отвечает сам регулятор.
«В этом случае все деньги, которые будут храниться в цифровом рубле, что бы ни случилось с тем банком, где вы обслуживаетесь, они будут сохранены. Мне кажется, это очень важное замечание. Для наших граждан это один из поводов разделить денежные средства, которыми они обладают, например. Как многие раньше говорили: “Разложить в разные корзины”, — считает сенатор.
Кроме того, цифровой рубль является удобным инструментом для расчетов, в том числе потому, что переводы между физическими лицами внутри системы бесплатны независимо от того, в каких банках открыты кошельки отправителя и получателя, подчеркнул Шейкин.
Сенатор также отрицательно ответил на вопрос, является ли цифровой рубль одной из форм криптовалюты. «Конечно же, это не криптовалюта, а полноценная платежная единица», — добавил он.