Россиянам назвали способ восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

Пенсия может оказаться меньше положенной из-за неточностей в трудовом стаже. Однако добиться перерасчета без обращения в суд можно, пояснил юрист Дмитрий Хрулев.
«Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключен из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает», — сказал он для агентства «Прайм».
После этого надо собрать подтверждающие документы (договоры, справки, приказы, ведомости, военный билет или свидетельства о детях) и подать заявление в Соцфонд о включении этих периодов в стаж.
Юрист подчеркнул, что важно зарегистрировать обращение с присвоением входящего номера. В случае отказа со стороны районного отделения рекомендуется подать жалобу в вышестоящий пенсионный орган, добавил эксперт.
Напомним, что работающие в России пенсионеры имеют право на перерасчет пенсий.