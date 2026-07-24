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Россиянам назвали способ восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

Юрист Хрулев: Потерянный пенсионный стаж можно восстановить.

Источник: Комсомольская правда

Пенсия может оказаться меньше положенной из-за неточностей в трудовом стаже. Однако добиться перерасчета без обращения в суд можно, пояснил юрист Дмитрий Хрулев.

«Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключен из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает», — сказал он для агентства «Прайм».

После этого надо собрать подтверждающие документы (договоры, справки, приказы, ведомости, военный билет или свидетельства о детях) и подать заявление в Соцфонд о включении этих периодов в стаж.

Юрист подчеркнул, что важно зарегистрировать обращение с присвоением входящего номера. В случае отказа со стороны районного отделения рекомендуется подать жалобу в вышестоящий пенсионный орган, добавил эксперт.

Напомним, что работающие в России пенсионеры имеют право на перерасчет пенсий.