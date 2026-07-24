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В аэропорту Пулково задержаны или отменены вылеты 25 рейсов

Отменены рейсы в Стамбул, Москву, Краснодар.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Задержка или отмена вылета порядка 25 самолетов наблюдается в аэропорту Пулково. Это следует из информации, представленной на онлайн-табло.

Так, согласно информации на табло, задерживается вылет самолетов в Пермь, Омск, Сыктывкар, Анталью, Казань, Владикавказ, Ижевск, Нижнекамск, Махачкалу, Сочи. Отменены рейсы в Стамбул, Москву, Краснодар.

В 01:46 мск Росавиация сообщила, что в Пулкове введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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