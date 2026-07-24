Бонусы и боты: сеть аптек узнала правду

Оказалось, что бонусы нужны на те препараты, которые не сильно влияют на здоровье, и тут 43% делают выбор. Скидки нужны всем, но, если приходится выбирать между проверенным качеством и скидкой, 78% за гарантии. А вот 26% жителей Амурской Области и Приморья уверены, что скидки и бонусы — это иллюзия, надо смотреть на бренд, ассортимент и эффективность.