Интересно, а что лучше бонусы, скидки или результат, когда принимаем лекарство? Одна из крупнейших сетей профессиональных аптек «ТвояАптека» и аптеки-партнёры («Социальная Аптека», «СемейнаяАптека», «Айболит» и др.) провела опрос в 12 городах дальнего Востока, чтобы узнать правду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Оказалось, что бонусы нужны на те препараты, которые не сильно влияют на здоровье, и тут 43% делают выбор. Скидки нужны всем, но, если приходится выбирать между проверенным качеством и скидкой, 78% за гарантии. А вот 26% жителей Амурской Области и Приморья уверены, что скидки и бонусы — это иллюзия, надо смотреть на бренд, ассортимент и эффективность.
Есть, конечно, быстрое решение — узнать у эксперта. Но не у всех аптек в штате профессиональные врачи и фармацевты в службе заказов. Точно можно решить этот вопрос в сети аптек «ТвояАптека», «Семейная Аптека» и «Социальная Аптека». Вместо контактного центра здесь работает большой коллектив врачей-экспертов и фармацевтов. Просто позвоните в аптечную службу заботы: специалист подберёт препарат или аналог, сравнит цены и скидки.
Главный плюс — живое общение с экспертом. Можно задать любые вопросы, уточнить детали и получить понятный ответ без сложных формулировок, как это бывает в обычном чате с ботом.
В таких случаях результат лечения не гарантирован, ведь выгода для кошелька не всегда означает пользу для здоровья. Не рискуйте собой и не тратьте время на самостоятельные поиски.