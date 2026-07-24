За неделю казахстанцы провели около миллиона транзакций через новый единый QR — Нацбанк

«При этом существует важное законодательное требование: комиссия при оплате через Единый QR при межбанковских платежах для бизнеса не может быть выше, чем комиссия по оплате картой. Таким образом, расходы предпринимателей при приеме оплаты через Единый QR гарантированно не превысят стоимость аналогичной транзакции по карте любого другого банка. Следует отметить, если и покупатель, и терминал продавца обслуживаются в одном банке, банк сам определяет тариф», — сообщил Нацбанк.