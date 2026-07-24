За неделю казахстанцы провели около миллиона транзакций через новый единый QR — Нацбанк

Для покупателей оплата по Единому QR является бесплатной, подчеркнули в Нацбанке.
На самом деле, система заработала 17 июля, а до этого был пилотный режим. 19-го присоединились оставшиеся банки и был официальный запуск.
«С 17 июля текущего года через систему обработано около 1 млн транзакций, что свидетельствует о высокой востребованности сервиса казахстанцами. Национальный Банк в своей деятельности следует принципам прозрачности и всегда открыт к диалогу, в том числе по вопросам развития национальной платежной инфраструктуры», — заявил Национальный регулятор.
Для бизнеса это означает, что способы приема платежей и обслуживания клиентов расширяются. Теперь, помимо оплаты платежными картами, через имеющийся терминал можно принимать QR-платежи от любых других банков.
«При этом существует важное законодательное требование: комиссия при оплате через Единый QR при межбанковских платежах для бизнеса не может быть выше, чем комиссия по оплате картой. Таким образом, расходы предпринимателей при приеме оплаты через Единый QR гарантированно не превысят стоимость аналогичной транзакции по карте любого другого банка. Следует отметить, если и покупатель, и терминал продавца обслуживаются в одном банке, банк сам определяет тариф», — сообщил Нацбанк.
А если банки разные, комиссия для предпринимателя складывается следующим образом:
1% уходит банку покупателя (межбанковская комиссия interchange, оплачиваемая банком продавца банку покупателя). Часть этих денег банк может вернуть клиентам в виде кэшбека и бонусов — то есть эта часть комиссии, по сути, и финансирует бонусные программы;
остальную сумму получает банк самого предпринимателя — за организацию приема платежей в безналичной форме.
Из этих сумм банк покупателя и банк предпринимателя платят оператору системы — Национальной платежной корпорации (НПК) 0 тенге за переводы по номеру телефона, и 0,05% за платежи по единому QR.
«НПК не взимает никакие комиссии за межбанковские переводы по номеру телефона с банков, либо их клиентов. Следует отметить, что банки также являются субъектами предпринимательства, несут расходы на содержание инфраструктуры, установку POS-терминалов и др. и исходя из этих условий устанавливают комиссии предпринимателям, как в любом конкурентном бизнесе», — заявили в Национальном банке.
Новый способ оплаты через Единый QR — это дополнительная возможность для предпринимателя, наряду с привычными способами оплаты наличными денежными средствами, платежной картой и внутрибанковским QR, подчеркнул Нацбанк.
Выбор остается за бизнесом: можно и дальше использовать POS-терминалы нескольких банков или объединить прием всех платежей в одном терминале — ради собственного удобства и комфорта покупателей. Таким образом, появление Единого QR не ограничивает привычные варианты оплаты, а расширяет их, давая бизнесу и клиентам свободу выбора, отметил Национальный регулятор.