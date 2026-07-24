Новые горизонты авиасообщения между Россией и Китаем обсудят в Хабаровске

4 сентября в Хабаровске в рамках II Российско‑Китайского форума (16+) состоится знаковое событие — 30‑е юбилейное заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Российско‑Китайской Межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая. Мероприятие станет важной площадкой для укрепления транспортного диалога между двумя странами и развития авиационной инфраструктуры для всего Дальнего Востока. Оператор форума — Фонд Росконгресс, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Ключевым вопросом повестки станет привлечение китайских авиаперевозчиков к выполнению полётов между Хабаровском и городами Китайской Народной Республики. Такой подход рассматривается не просто как способ увеличить количество рейсов, а как системный инструмент развития транспортной системы Дальнего Востока России, укрепления экономических связей и повышения качества жизни в Хабаровском крае. Расширение авиасообщения откроет новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена, а также повысит транспортную доступность региона», — рассказали в краевом Минтрансе.
В обсуждении примут участие представители министерства транспорта Российской Федерации, Международный аэропорт Хабаровска, авиакомпании «Аврора» и «Сибирь». Со стороны КНР будут задействованы ведущие авиаперевозчики: «Chengdy Airlines», «China Southern Airlines», «China Eastern Airlines», «Air China», «Hainan Airlines» и «Zhejiang Loong Airlines Co».
Ожидается, что по итогам заседания будут обозначены перспективные направления сотрудничества, проработаны механизмы паритетного участия перевозчиков и намечены конкретные шаги по наращиванию авиационной связности между Дальним Востоком России и регионами КНР.
Напомним, в прошлом году на Российско-Китайском форуме было подписано 34 соглашения, из них 25 — с представителями иностранных компаний. Общая сумма контрактов составила более 100 млрд рублей. В этом году участники форума также рассчитывают на плодотворную работу и новые перспективные договорённости, которые укрепят партнёрство между Россией и Китаем.
«КНР является стратегическим партнером России. Сейчас на первое место выходит не только усиление экономического партнерства, но и развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей. Одной из точек такого соприкосновения может стать остров Большой Уссурийский. Мы должны показать взаимодействие наших стран, как пример гармоничного сотрудничества двух государств, бизнеса и людей, которые хотят стать частью глобальной дружбы России и Китая», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В этом году II Российско-Китайский форум пройдёт в Хабаровске с 4 по 6 сентября. Будет организовано более 40 тематических площадок, деловых, спортивных и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран. Ожидается, что форум соберет более 3 тысяч участников. Мероприятие пройдет под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова».
«Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. Мы выстраиваем сотрудничество так, чтобы каждый трек поддерживал остальные. Программа форума продумана так, чтобы каждый участник нашел свою точку роста. Наша цель — не отдельные проекты, а устойчивая экосистема связей, которая будет работать и после форума», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства иностранных дел Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на II Российско-Китайском форуме будет организовано более 40 тематических площадок, деловых, спортивных и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран.