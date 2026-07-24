Новые горизонты авиасообщения между Россией и Китаем обсудят в Хабаровске

«Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. Мы выстраиваем сотрудничество так, чтобы каждый трек поддерживал остальные. Программа форума продумана так, чтобы каждый участник нашел свою точку роста. Наша цель — не отдельные проекты, а устойчивая экосистема связей, которая будет работать и после форума», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.