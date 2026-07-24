В Нанайском районе ищут инвестора для строительства тепличного комплекса

На территории предполагается строительство нескольких теплиц, оснащенных передовыми системами отопления, освещения, орошения и климат-контроля. Кроме того, в рамках проекта предстоит выполнить разработку и проектирование комплекса, организовать производственный процесс, подобрать персонал и наладить каналы сбыта продукции. Срок реализации рассчитан на два года.