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В Нанайском районе ищут инвестора для строительства тепличного комплекса

Стоимость проекта составляет 150 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Троицкое Нанайского района на площади 18 тысяч квадратных метров планируют построить современный тепличный комплекс. Срок окупаемости инвестпроекта, стоимость которого оценивают в 150 млн рублей, составит 4,5 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На территории предполагается строительство нескольких теплиц, оснащенных передовыми системами отопления, освещения, орошения и климат-контроля. Кроме того, в рамках проекта предстоит выполнить разработку и проектирование комплекса, организовать производственный процесс, подобрать персонал и наладить каналы сбыта продукции. Срок реализации рассчитан на два года.

В Троицком планируют выращивать огурцы, томаты, листовые салаты и зелень — укроп, петрушку и базилик. Как отметили в пресс-службе Нанайского района, выпуск продукции поспособствует развитию местной инфраструктуры, а также повышению продовольственной независимости муниципалитета.

Подробнее о проекте можно узнать по почте: ekonomika.nanajskijrajon@mail.ru.