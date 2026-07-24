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В Красноярский край завезли в 2,5 раза больше арбузов, чем год назад

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается сезон поставок арбузов из стран Азии. В регион уже поступило 487 партий общим весом более 10,6 тысячи тонн. Арбузы привезли из Узбекистана и Казахстана.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается сезон поставок арбузов из стран Азии. В регион уже поступило 487 партий общим весом более 10,6 тысячи тонн. Арбузы привезли из Узбекистана и Казахстана.

По сравнению с прошлым годом объем поставок значительно вырос. За аналогичный период 2025 года в край ввезли 203 партии общим весом около 3,8 тысячи тонн. Таким образом, поставки увеличились примерно в 2,5 раза.

Уже в августе в Красноярский край начнут поступать российские арбузы из Волгоградской и Астраханской областей. Многие жители региона считают их самыми сладкими.

Арбузы в Красноярском крае доступны практически круглый год. Зимой их привозят из Китая, весной — из Ирана и Узбекистана, а с июня до поздней осени — из Казахстана.

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