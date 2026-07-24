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Аналитики назвали лидера онлайн-продаж новых авто в РФ в I полугодии

Им стал Jetour Dashing, говорится в исследовании экосистемы Сбера для автолюбителей и «Сберстрахования».

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль Jetour Dashing со средней медианной стоимостью в 2,1 млн рублей стал лидером онлайн-продаж среди новых авто в России по итогам первого полугодия. Такие данные приводятся в исследовании экосистемы Сбера для автолюбителей и «Сберстрахования» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В топ-10 также вошли такие модели, как Lada Granta, Lada Niva, Solaris HC, Tenet T7, Lada Vesta, Lada Largus, Lada Iskra, Tenet T4 и Jetour T1.

В целом на рынке онлайн-продаж новых авто продолжают доминировать китайские бренды. Так, 67% сделок на платформе СберАвто приходится на бренды из Китая, а 27% — на российские марки.

Среди моделей с пробегом лидером продаж стала Lada Granta с медианном стоимостью 650 тыс. рублей. За ней расположились Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia Ceed и Opel Astra.

«По данным сервиса СберАвто, медианная стоимость нового автомобиля при покупке онлайн достигла 2,1 млн рублей, а медианный чек на покупку авто с пробегом в первом полугодии составил 800 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Эксперты также отмечают тренд на рост интереса к электромобилям и гибридам к концу полугодия. В частности, онлайн-продажи этих авто в СберАвто только за июнь оказались в 1,5 раза выше, чем за пять предыдущих месяцев 2026 года, и интерес не спадает.