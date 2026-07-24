Аналитики назвали лидера онлайн-продаж новых авто в РФ в I полугодии

Эксперты также отмечают тренд на рост интереса к электромобилям и гибридам к концу полугодия. В частности, онлайн-продажи этих авто в СберАвто только за июнь оказались в 1,5 раза выше, чем за пять предыдущих месяцев 2026 года, и интерес не спадает.