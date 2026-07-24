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Кирпичный завод на Кубани получил почти 30 млн рублей страховки после атак ВСУ

Страховая компания «Согласие» уточнила, что дважды за полгода компенсировала ущерб от атак беспилотников АО «Славянский кирпич» в Славянске-на-Кубани.

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Компания «Славянский кирпич» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, являющаяся крупнейшим предприятием юга России по производству строительной керамики, получила почти 30 млн рублей страховых выплат после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие».

ВСУ ежедневно совершают атаки беспилотниками на территории Краснодарского края, целями оказываются в том числе объекты гражданской инфраструктуры, дома местных жителей и промышленные объекты.

«Страховая компания “Согласие” дважды за полгода компенсировала ущерб от атак беспилотников АО “Славянский кирпич” в Славянске-на-Кубани. Общая сумма выплат превысила 28 млн рублей. Первый инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда дрон попал в крышу производственного корпуса. От взрыва загорелась кровля, пострадали стены и металлические фермы. “Согласие” выплатило 12,4 млн рублей, и так завод смог покрыть расходы на ремонтные работы. Спустя два месяца — второй прилет. Случай также был признан страховым, сумма возмещения составила 16,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Завод получил выплаты благодаря страхованию от терроризма, диверсий и воздействия БПЛА, которые можно добавить к стандартному набору рисков, уточнили в компании.

Покрытие при этом распространяется на все имущество, застрахованное по основному договору. «Доступна и защита от перерыва в производстве, если остановка вызвана терроризмом, диверсией или БПЛА», — добавили в «Согласии».

Для некоторых предприятий, по данным страховщиков, при заключении договора необходимо обязательно установить средства защиты — сетки, антидроновые системы и обеспечить наличие охраны.

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