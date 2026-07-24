Кирпичный завод на Кубани получил почти 30 млн рублей страховки после атак ВСУ

«Страховая компания “Согласие” дважды за полгода компенсировала ущерб от атак беспилотников АО “Славянский кирпич” в Славянске-на-Кубани. Общая сумма выплат превысила 28 млн рублей. Первый инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда дрон попал в крышу производственного корпуса. От взрыва загорелась кровля, пострадали стены и металлические фермы. “Согласие” выплатило 12,4 млн рублей, и так завод смог покрыть расходы на ремонтные работы. Спустя два месяца — второй прилет. Случай также был признан страховым, сумма возмещения составила 16,1 млн рублей», — говорится в сообщении.