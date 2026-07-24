Стало известно, сколько ресторанов закрылось на гастрономических улицах Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. На ключевых гастрономических улицах Москвы за год закрылись 10 ресторанов, при этом 79% освобожденных пространств уже заняты. Об этом ТАСС сообщили аналитики IBC Real Estate.
«Половина ресторанов центра Москвы не выдерживают конкуренции. За год на ключевых гастрономических улицах столицы закрылось 10 ресторанов, половина из них не проработали и двух лет», — рассказали аналитики.
Отмечается, что новым заведениям общественного питания сложнее формировать лояльность потребителей, они сталкиваются не только с высококонкурентной средой, но и со сниженной активностью посетителей.
При этом 79% освобожденных пространств на гастрономических улицах Москвы уже заняты. Больше половины (51%) приходится на новые заведения общественного питания, 22% — на арендаторов категории одежда и обувь, 14% — на услуги и сервисы.
«Для поддержания и усиления своих позиций в конкурентном поле рестораторам необходимо выстраивать стратегии развития с учетом растущей требовательности клиентов при общей тенденции на экономию», — сказала в беседе с ТАСС руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.