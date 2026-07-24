Патрушев считает, что развитие Арктической зоны поможет развитию Дальнего Востока

«Важно, чтобы регионы Дальнего Востока подключились к данной работе, поскольку этот проект на системной основе обеспечит реализацию экономического и транспортно-логистического потенциала не только Арктической зоны России, но и территорий Дальнего Востока», — сказал помощник президента в Магадане на совещании по вопросам использования морского потенциала Дальнего Востока, которое прошло по поручению главы государства.