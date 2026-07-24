Патрушев считает, что развитие Арктической зоны поможет развитию Дальнего Востока

МАГАДАН, 24 июля. /ТАСС/. Проект развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) позволит реализовать экономический потенциал регионов Дальнего Востока, поэтому важно, чтобы они подключились к этому проекту, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В соответствии с указанием президента России Владимира Путина при координирующей роли Морской коллегии в настоящее время формируется комплексный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора», напомнил Патрушев.
«Важно, чтобы регионы Дальнего Востока подключились к данной работе, поскольку этот проект на системной основе обеспечит реализацию экономического и транспортно-логистического потенциала не только Арктической зоны России, но и территорий Дальнего Востока», — сказал помощник президента в Магадане на совещании по вопросам использования морского потенциала Дальнего Востока, которое прошло по поручению главы государства.
По его словам, ключевая составляющая этого проекта — формирование ТТК, в том числе на основе сопряжения работы морского и речного транспорта. Ярким примером реализации такого подхода Патрушев назвал работу правительства и лично главы Якутии Айсена Николаева по созданию коридора Мохэ — Найба, ключевая роль в котором отводится развитию портовой инфраструктуры на реке Лене.
«Убежден, что синхронизация развития морского и речного хозяйств способна придать значительный импульс социально-экономическому развитию территорий», — резюмировал помощник президента.