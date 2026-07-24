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В Пулково задержали полсотни рейсов более чем на два часа

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Сейчас он возвращается к обслуживанию рейсов, добавила пресс-служба аэропорта.

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Сейчас он возвращается к обслуживанию рейсов, добавила пресс-служба аэропорта.

Из-за ограничений в аэропорту больше чем на два часа задержали порядка 50 самолетов, добавили в аэропорту. Работники и авиакомпании усиленно работают над тем, чтобы восстановить расписание, отметили там.

Ограничения на прием и выпуск самолетов длились около четырех часов. Сегодня ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Над областью, по сообщению губернатора Александра Дрозденко, сбиты 59 БПЛА. Глава Петербурга Александр Беглов заявлял, что в городе была атакована гражданская инфраструктура.

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