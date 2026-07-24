Норильский международный арктический форум: эксперты из России и Китая обсудили в актуальные вопросы устойчивого развития Арктики

Ученые из Китая приехали на форум в том числе чтобы познакомиться с Арктическим регионом и Норильском. «Нам хотелось бы понять, какие здесь возможности для исследования климата, — рассказывает заместитель декана факультета окружающей среды и энергетики Научного института Пекинского университета в Шэньчжэне профессор Сюй Нань..- В Арктическом регионе есть свои особенные экологические проблемы. Мы хотели бы настроить механизмы взаимодействия, выстроить работу с местными институциями, которые занимаются этим вопросом, и понять, что мы можем совместно сделать, чтобы в дальнейшем вносить свой вклад в развитие экологической повестки здесь, в Арктическом регионе».