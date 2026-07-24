Норильский международный арктический форум: эксперты из России и Китая обсудили в актуальные вопросы устойчивого развития Арктики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске с 20 по 22 июля прошел Международный арктический форум, посвященный научным, образовательным и прикладным вопросам устойчивого развития Арктики.
В работе форума приняли участие 75 ученых, недропользователей и отраслевых экспертов из России и Китая. Участники форума посетили предприятия Заполярного филиала «Норникеля» и полевые мерзлотные полигоны ЗГУ.
Научная программа форума включала пленарные выступления ведущих учёных из России и Китая, а также секционные заседания по трём основным направлениям: мерзлотные исследования, климатические исследования и экологические исследования. Кроме того прошли круглые столы, посвящённые развитию образования в Арктике и международному сотрудничеству в регионе.
Как отметил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, проректор по международной деятельности МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Мазей: «Норильский международный арктический форум — уникальное мероприятие. Он собрал экспертов разных специальностей — геологов, географов, экологов, климатологов, биологов, которые обсуждают весь комплекс вопросов, связанных с изучением природы Арктики. С нами участвуют наши коллеги из Китая — представители Пекинского университета, Восточно-Китайского педагогического университета, где работают ведущие группы в области экологии. Все это создает уникальную ситуацию, когда ученые разных специальностей из разных стран обсуждают вопросы, связанные с экологией Арктики, при поддержке главных арктических игроков, таких как “Норникель”.
По мнению проректора по научной работе и международной деятельности ЗГУ им. Н. М. Федоровского Аркадия Тарасевича, Заполярный университет сегодня является точкой входа в Арктику для научного и образовательного сообщества. Университет предоставляет ученым доступ к новым объектам исследований и технологическим задачам индустриальных партнеров горно-металлургической отрасли.
На сегодняшний день более 80% Российской Арктики покрыто многолетней мерзлотой. Потепление климата здесь идет гораздо быстрее, чем в мире, а значит, и проблемы, с которыми сталкиваются компании и жители арктических городов, требуют пристального внимания и быстрого реагирования.
Заполярный госуниверситет и «Норникель» с 2023 года реализуют проект по фоновому мониторингу мерзлоты. На 11 полигонах в агломерации Норильск — Дудинка расположена 31 инженерно-геологическая скважина глубиной от 10 до 200 м. Они позволяют проводить прогнозы изменения климата при разных сценариях до 2050 г. А система мониторинга зданий и сооружений в «Норникеле» охватывает около 1 000 строений. Данные 1 500 датчиков разных типов стекаются в единую систему. Это одна из самых больших автоматизированных систем мониторинга инфраструктуры в Российской Федерации.
Руководитель проектов управления устойчивого развития «Норникеля» Алихан Аварский отмечает, что системная научная работа помогает переходить от наблюдения к управлению рисками. По его словам, компании важно сохранять регулярность научных исследований, искать и находить профильных партнеров и методы, подходящие именно для регионов, в которых работает «Норникель». Таймыр предлагает большое разнообразие уникальных ландшафтов. А сотрудничество ученых из разных стран позволяет проводить совместные исследования на локальных мерзлотных полигонах.
Ученые из Китая приехали на форум в том числе чтобы познакомиться с Арктическим регионом и Норильском. «Нам хотелось бы понять, какие здесь возможности для исследования климата, — рассказывает заместитель декана факультета окружающей среды и энергетики Научного института Пекинского университета в Шэньчжэне профессор Сюй Нань..- В Арктическом регионе есть свои особенные экологические проблемы. Мы хотели бы настроить механизмы взаимодействия, выстроить работу с местными институциями, которые занимаются этим вопросом, и понять, что мы можем совместно сделать, чтобы в дальнейшем вносить свой вклад в развитие экологической повестки здесь, в Арктическом регионе».