МинЖКХ сказало, за что платят белорусы в строке техобслуживание жировки

Стало известно, за что платят белорусы в строке техобслуживания жировки. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В МинЖКХ разъяснили, что техническое обслуживание включает в себя комплекс работ, которые направлены на поддержание дома и его инженерных систем в исправном состоянии. Сюда также входит и подготовка зданий к эксплуатации в различные сезоны.
В рамках технического обслуживания дома коммунальные службы должны проверять состояние систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализаций, вентиляций и электросетей. По ходу устраняются небольшие неисправности: течь трубы, очистка фильтров, восстанавливается теплоизоляция. Сюда же относится осмотр крыш, стен, окон и дверей и устранение мелких дефектов фасадов и кровель.
Полный перечень такого рода работ, а также их сроки установлены нормативными документами МинЖКХ. Но, например, обслуживание лифтов сюда не относится. За эту услугу берется отдельная плата.
За техническое обслуживание многоквартирных домов белорусы платят каждый месяц. Сумма в жировке зависит от общей площади жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности и используемых жильцами.
Расчет производят по установленным тарифам.
Тем временем новый глава Минстройархитектуры сказал, что будет с реновацией жилья в Минске.
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