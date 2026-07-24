Цены на топливо во Владивостоке продолжают расти у отдельных сетей АЗС

Очередное повышение цен на горючее зафиксировано на станциях заправочной сети «Октант» в столице Приморья. Наибольший скачок в рублях за литр продемонстрировало солярочное топливо. Об этом написал портал VLADIVOSTOK1.RU.
Ещё четыре дня назад, 20 июля, дизтопливо на этих объектах можно было приобрести по 119,9 рубля за единицу объёма, а на текущий момент стоимость увеличилась до 128,9 рубля.
Изменение затронуло и другие марки: цена литра АИ-92 достигла 103,9 рубля (прирост 4 рубля), а за АИ-95 теперь просят 119,9 рубля (увеличение на те же 4 рубля).
Максимальный ценник в ассортименте удерживает АИ-100: за него автомобилисты платят 145,5 рубля. За четверо суток этот сорт прибавил 5,3 рубля.
В целом ситуация на заправочных комплексах региона остаётся стабильной: длинные очереди, подобные тем, что наблюдались в Хабаровске, отсутствуют, продажа идёт в штатном режиме.
С середины месяца в Приморье поступали сообщения о введении ряда ограничений на заправочных станциях. В социальных сетях водители отмечали, что ННК, «Октант», «Бензо» и ряд частных операторов прекратили отпуск топлива в канистры.