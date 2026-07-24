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В Татарстане одним из лучших товаров признали каучук для жевательной резинки

Бутилкаучук, выпускаемый нижнекамским предприятием СИБУРа, стал лауреатом XXIII республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Победа дает продукции право участвовать в федеральном этапе программы «100 лучших товаров России».

В этом году на конкурс было представлено 358 наименований продукции от 215 предприятий республики. Экспертные комиссии, в состав которых вошли специалисты профильных министерств и ведомств, оценивали участников не только по качеству продукции, но и по уровню организации производства, охраны труда, экологической политики, энерго- и ресурсосбережения.

Нижнекамское предприятие СИБУРа остается единственным в России производителем пищевого бутилкаучука. Марка, отмеченная на конкурсе, используется в качестве основы для производства жевательной резинки.

Материал прошел сертификацию по стандарту «Халяль», подтверждающую отсутствие компонентов животного происхождения, этилового спирта и запрещенных веществ.

Победа в республиканском конкурсе позволит продукции представить Татарстан на федеральном этапе программы «100 лучших товаров России».

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