В Татарстане одним из лучших товаров признали каучук для жевательной резинки

В этом году на конкурс было представлено 358 наименований продукции от 215 предприятий республики. Экспертные комиссии, в состав которых вошли специалисты профильных министерств и ведомств, оценивали участников не только по качеству продукции, но и по уровню организации производства, охраны труда, экологической политики, энерго- и ресурсосбережения.