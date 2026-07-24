Государство забрало активы крупного бункеровщика на Дальнем Востоке

Государство национализировало активы группы «Трансбункер», одного из крупнейших поставщиков топлива и нефтепродуктов в портах Дальнего Востока. Ранее Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. При этом основатели бизнеса Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер уже давно находятся за границей, оба являются гражданами и резидентами Кипра, сообщает ИА PrimaMedia.
Основную потребность транспортного и рыбопромыслового флота в бункерном топливе на Дальнем Востоке перекрывают обладающие собственным специализированным флотом бункеровочные компании, в том числе группа компаний «Трансбункер», ООО «РН-Бункер», ООО «Дилмас», ООО «Морской Траст», ООО «Нико», ООО «Валкур», ООО «СахойлСервис», HSH (Trading & Shipping) Limited, ООО «Брамс Ойл», ООО «Приско Танкерс» и другие.
Группа компаний «Трансбункер» основана в 1991 году в поселке Ванино Хабаровского края. Входит в состав Российской ассоциации морских и речных бункеровщиков и Международной Ассоциации Бункеровщиков (IBIA — International Bunker Industry Association). Базовой компанией тогла выступило ЗАО «Трансбункер», (сейчас АО «Ванинский топливный терминал»). Предприятия группы владеют судами, нефтебазами и даже небольшим НПЗ.
Росимущество с 17 июля 2026 года стало владельцем ООО «Холдинговая компания “Трансбункер” — 99% капитала напрямую, 1% через зарегистрированное в САР на острове Русском МКООО “Калифорния Инвестментс”, которое перешло в собственность государства 22 июля.
«Холдинговая компания “Трансбункер” в том числе является владельцем зарегистрированных в Хабаровском крае ООО “Дальневосточная танкерная компания” и “Хабаровская топливная компания”. Основным видом деятельности первой указана аренда морских судов каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем, второй — производство жидкого топлива. Обе компании являются прибыльными, при этом выручка топливной компании в 2025 году превысила 21 млрд рублей. Рентабельный бизнес, как ни крути.
Также Росимущество стало единственным владельцем зарегистрированных в посёлке Парис на острове Русском резидентов САР МКООО «Трансбункер Кэпитал» и МКООО «Трансбункер Менеджмент».
«Трансбункер Кэпитал», в частности, принадлежит «Сахалинский топливный терминал» (Хомск).
В апреле 2026 года Генпрокуратура подала иск к структурам ГК «Трансбункер». Источник «Интерфакса»(18+) пояснял, что истец просил признать ничтожными сделки о редомициляции и обратить в доход РФ доли в компаниях, зарегистрированных в САР.
По словам источника, Пугачев и Сандлер зарегистрировали на территории Британских Виргинских островов и Кипра подставные организации, которые не вели деятельность и выступали в роли номинальных держателей долей российских компаний. Через эти фирмы с 2020 по 2021 год ГК «Трансбункер» в качестве дивидендов вывела за границу более 10 млрд рублей.
Позднее ответчики в порядке редомициляции зарегистрировали в специальных административных районах (САР) РФ организации, что позволило им сохранить полный контроль над структурой владения российскими стратегическими предприятиями холдинга и продолжить выводить средства за рубеж. Так, по данным источника, с 2022 года по настоящее время они дополнительно вывели более 8,8 млрд рублей.
Компания Transbunker International Limited был зарегистрирована на Кипре, но в настоящее время ликвидирована.