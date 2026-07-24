Государство забрало активы крупного бункеровщика на Дальнем Востоке

Государство национализировало активы группы «Трансбункер», одного из крупнейших поставщиков топлива и нефтепродуктов в портах Дальнего Востока. Ранее Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. При этом основатели бизнеса Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер уже давно находятся за границей, оба являются гражданами и резидентами Кипра, сообщает ИА PrimaMedia.