Аграрии Кубани собрали уже больше 4 тысяч тонн яблок

На сегодняшний день общая площадь плодовых садов и ягодных плантаций в Краснодарском крае превышает 29 тысяч гектаров. Отрасль продолжает динамично расширяться: до конца текущего года планируется заложить еще около одной тысячи гектаров новых насаждений. Для стимулирования этого сектора в регионе действует комплекс мер государственной поддержки, включая налоговые преференции, субсидии и краевую программу «Малый сад».