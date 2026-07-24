Бизнес с Китаем: банки фиксируют рост объема контрактов МСБ с Поднебесной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Малый и средний бизнес в России наращивает расчеты с китайскими партнерами, а их стоимость снижается. У части банков портфель контрактов МСБ с китайскими компаниями вырос за год на десятки процентов, а комиссии за переводы в Китай опустились до 0,2%.