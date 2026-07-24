Бизнес с Китаем: банки фиксируют рост объема контрактов МСБ с Поднебесной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Малый и средний бизнес в России наращивает расчеты с китайскими партнерами, а их стоимость снижается. У части банков портфель контрактов МСБ с китайскими компаниями вырос за год на десятки процентов, а комиссии за переводы в Китай опустились до 0,2%.
Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России: по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2024 году превысил 240 млрд долларов. Доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — по данным Банка России, составляет более 90% от общего объема двусторонней торговли. На фоне сохраняющихся санкционных ограничений банки продолжают выстраивать альтернативную инфраструктуру для трансграничных платежей с КНР, упрощая доступ к прямым расчетам для небольших компаний.
По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовало развитие инфраструктуры расчетов с КНР, ускорение переводов и собственная база поставщиков банка.
Помимо расчетов, банки сегодня готовы предлагать бизнесу сопутствующие сервисы для работы с Китаем: открытие счетов зарубежным контрагентам, валютный контроль, проверку партнеров, торговое финансирование и депозиты в юанях, в том числе, в дистанционном формате через мобильный банк.