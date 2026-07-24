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Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили почти 300 кг рыбы и морепродуктов

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал экспорт морепродуктов в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 24 июля сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты. Вся продукция была произведена одним из городских предприятий.

— Так, за рубеж вывезено 82 килограмма готовой рыбной продукции, а также 200 килограммов рыбы и морепродуктов (сырье). Перед вылетом груз прошел полный цикл государственного контроля, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Партии сопровождались ветеринарными документами, которые подтверждают безопасность самой продукции и мест, где она была выловлена и произведена.

Сотрудники Россельхознадзора по итогам проверки не выявили нарушений в процессе экспорта. Морепродукты доставлялись с соблюдением температурного режима, соответствием маркировки и целостностью упаковки.

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