Казахстан ввел шестимесячный запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июля 2026 года № 273 «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», с 27 июля 2026 года вступает в силу запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев.