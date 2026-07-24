Казахстан ввел шестимесячный запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщило, что в Республике Казахстан ввели временные ограничения на ввоз пшеницы.
Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июля 2026 года № 273 «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», с 27 июля 2026 года вступает в силу запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев.
При этом предусмотрены исключения. Ограничения не распространяются на поставки пшеницы железнодорожным транспортом, осуществляемые в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также акционерного общества «Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация”.