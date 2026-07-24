Перевозчики из КНР могут открыть новые рейсы между Хабаровском и Китаем

— Ключевым вопросом повестки станет привлечение китайских авиаперевозчиков к выполнению полетов между Хабаровском и городами КНР. Такой подход рассматривается не просто как способ увеличить количество рейсов, а как системный инструмент развития транспортной системы Дальнего Востока России, укрепления экономических связей и повышения качества жизни в Хабаровском крае. Расширение авиасообщения откроет новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена, а также повысит транспортную доступность региона, — подчеркнули в краевом министерстве транспорта.