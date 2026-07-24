Перевозчики из КНР могут открыть новые рейсы между Хабаровском и Китаем

В первый день II Российско‑Китайского форума в Хабаровске состоится юбилейное заседание подкомиссии, которая отвечает за развитие транспортного сообщения между Россией и Китаем. Во встрече примут участие крупнейшие авиакомпании КНР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В центре обсуждения — возможность организации новых маршрутов между Хабаровском и китайскими городами, а также привлечение новых иностранных компаний к перевозкам. На заседании будут присутствовать представители министерства транспорта РФ, международного аэропорта Хабаровска, авиакомпаний «Аврора» и «Сибирь», Chengdu Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Hainan Airlines и Zhejiang Loong Airlines Co.
— Ключевым вопросом повестки станет привлечение китайских авиаперевозчиков к выполнению полетов между Хабаровском и городами КНР. Такой подход рассматривается не просто как способ увеличить количество рейсов, а как системный инструмент развития транспортной системы Дальнего Востока России, укрепления экономических связей и повышения качества жизни в Хабаровском крае. Расширение авиасообщения откроет новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена, а также повысит транспортную доступность региона, — подчеркнули в краевом министерстве транспорта.
Планируется, что итогами заседания станут договоренности о развитии перспективных направлений сотрудничества, а также план по проработке совместных механизмов по наращиванию авиасообщения между Дальним Востоком и регионами КНР.
В рамках прошлого Российско-Китайского форума участники подписали 34 соглашения, в том числе с иностранными компаниями, на общую сумму 100 млрд рублей. В этом году планку снижать не планируют: стороны намерены заключить новые договоренности.
— Китай является стратегическим партнером России. Сейчас на первое место выходит не только усиление экономического партнерства, но и развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей. Мы должны показать взаимодействие наших стран, как пример гармоничного сотрудничества двух государств, бизнеса и людей, — отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Напомним, что РКФ-2026 пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября, в краевой столице развернутся 40 тематических площадок. Мероприятие объеденит более 3 тысяч участников со стороны России и Китая. Девиз события — «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова».