«Газета.Ru» перечислила ключевые особенности автомобилей Volga

По расчетам, 10 основных городов обеспечат 60% продаж, из них Москва и Санкт-Петербург — 40%. В столицах и миллионниках сосредоточена основная платежеспособная аудитория, а как будут обстоять дела в регионах — вопрос открытый. Для покупателей доступна рассрочка под 0% с учетом трейд-ин: для K40 и C50 — до 100% стоимости, для K50 — до 150%.