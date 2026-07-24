Играйте и защищайтесь: игра-генератор от Сбера подберёт пароль, который не взломают

Игрок управляет змейкой и собирает на поле разные символы, в приоритете — редкие знаки на клавиатуре. Игра длится всего 90 секунд, за это время змейка не должна врезаться в стены, в собственный хвост и всплывающих на поле мангустов. В конце игры система покажет, получился ли надёжный пароль из собранных символов.