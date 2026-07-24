Около миллиарда рублей взыскали с нижегородских водителей за полгода

По данным руководителя Центра развития транспортных систем региона Александра Бачурина, озвученным на заседании профильного комитета Заксобрания, за первые шесть месяцев 2026 года принудительно взыскано свыше 997 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения, выявленные автоматическими комплексами. Показатель увеличился более чем на 176% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
За полугодие в регионе вынесли 1,4 миллиона постановлений о наложении штрафов — это на 68% превышает прошлогодние значения. Совокупная сумма назначенных санкций составила более 1,3 миллиарда рублей.
Рост показателей связан с модернизацией системы фотовидеофиксации. С начала 2026 года технические комплексы получили возможность фиксировать непристёгнутые ремни безопасности как у водителей, так и у пассажиров. Кроме того, расширена сеть устройств, фиксирующих использование мобильного телефона во время управления транспортным средством.
На текущий момент в регионе функционирует разветвлённая сеть автоматических комплексов: 444 стационарных, 100 передвижных и 4 мобильных устройства.
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