Около миллиарда рублей взыскали с нижегородских водителей за полгода

По данным руководителя Центра развития транспортных систем региона Александра Бачурина, озвученным на заседании профильного комитета Заксобрания, за первые шесть месяцев 2026 года принудительно взыскано свыше 997 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения, выявленные автоматическими комплексами. Показатель увеличился более чем на 176% по сравнению с тем же периодом прошлого года.