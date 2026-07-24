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Котяков: безработица в России упала до исторического минимума в 2,1%

Котяков уточнил, что безработица в России опустилась до 2,1%

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил РИА Новости, что безработица в России опустилась до 2,1% — это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений. Данные предоставил Росстат.

«Уровень безработицы в России, по последним данным Росстата, составляет 2,1%. Это исторический минимум», — сказал Котяков.

Ранее в Банке России подтвердили, что уровень безработицы в РФ до сих пор остается на рекордно низких отметках. В пресс-релизе регулятора отмечается снижение напряженности на рынке труда.

В апреле президент России Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам сообщил об изменениях рынка труда в стране. По словам главы государства, активно развиваются гибкие и платформенные виды занятости.

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