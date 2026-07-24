Квота на беспошлинный ввоз электромобилей для юрлиц исчерпана в Беларуси

В ГТК обратили внимание на то, что исчерпание квоты не влияет на возможность применения юрлицами освобождения от НДС в отношении электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более пяти лет. Эта мера предусмотрена указом президента от 12 марта 2020 года № 92.