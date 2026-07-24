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Квота на беспошлинный ввоз электромобилей для юрлиц исчерпана в Беларуси

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Количественная квота по беспошлинному ввозу юридическими лицами электромобилей исчерпана, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: Sputnik.by

Это значит, что при дальнейшем импорте электромобилей, нужно учитывать необходимость уплаты ввозной таможенной пошлины — 15% от цены транспорта.

«Количественная квота по беспошлинному ввозу юридическими лицами электромобилей исчерпана», — говорится в сообщении.

В ГТК обратили внимание на то, что исчерпание квоты не влияет на возможность применения юрлицами освобождения от НДС в отношении электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более пяти лет. Эта мера предусмотрена указом президента от 12 марта 2020 года № 92.

По данным комитета, в рамках льготной квоты гражданам доступен беспошлинный ввоз еще 1 708 электромобилей.