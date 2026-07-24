На Среднем Урале аграрии начали уборочную кампанию

В Свердловской области стартовала уборочная кампания. Аграрии начали с уборки кормовых культур. На текущий момент заготовлено 370 тысяч тонн силоса и 45 тысяч тонн сенажа, а также 6 тысяч тонн сена. Кроме того, было обработано 55 тысяч гектаров земли.