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На Среднем Урале аграрии начали уборочную кампанию

В Свердловской области аграрии приступили к уборке кормовых культур.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области стартовала уборочная кампания. Аграрии начали с уборки кормовых культур. На текущий момент заготовлено 370 тысяч тонн силоса и 45 тысяч тонн сенажа, а также 6 тысяч тонн сена. Кроме того, было обработано 55 тысяч гектаров земли.

— Техника готова, топливо есть в достаточном объеме. Стартовала уборка озимой пшеницы. Аграрии прогнозируют достаточный урожай кормовой кукурузы, которой погода только пошла на пользу, а также хороший урожай овощей, — рассказал губернатор Денис Паслер.

Кроме того, в полях из-за обильных осадков зафиксировали переувлажнение почвы. Специалисты адаптируют технологии к нынешним условиям для решения данной проблемы.

По итогам заседания правительства глава региона поручил провести ревизию остатков прошлых лет, а также направить все силы на сбор урожая и заготовку кормов на зиму.